Ilrestodelcarlino.it - Stop al degrado: piazzale Carso cambierà volto. Avanzano i lavori del sottopasso della stazione

Via libera dalla commissione alla riqualificazione del parco in. L’area verde diventerà, grazie al prolungamento dele lo sfondamento sul lato mare, la porta d’ingresso per tanti turisti. Rete Ferroviaria Italiana stima che "il nuovo ingressolato mare capterà un terzo del volume di passeggeri, risultando particolarmente funzionale all’utenza turistica". Dopo la conclusioneconferenza di servizi l’11 febbraio scorso e il parere positivo in commissione, il progetto andrà per l’approvazione in consiglio comunale nelle prossime settimane. "Il parco – sottolinea Palazzo Garampi – verrà valorizzato per diventare un luogo identitario, accessibile e sicuro, rispondendo alle nuove esigenze di viabilità generate dal maggior flusso di pedoni e veicoli".