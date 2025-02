Ilfattoquotidiano.it - “Sto creando il cioccolatino all’aglio, olio e peperoncino. Mi criticano per i prezzi delle acque minerali? La mia cucina è fatta di materia eccelsa”: parla l’ex MasterChef Valerio Braschi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La sfida più grande è un. I primi due saranno così: uno, l’altro ripieno di genovese. Una bomba”. Ha grandi idee in testa, classe 1997 e vincitore, nel 2017, di. Oggiè impegnato nelladel ristorante The View by, in piazza Duomo 21 a Milano. E fa le ore piccole per sperimentare: “La creatività non ha orari. Con il mio team, dopo il servizio, passo ore a fare esperimenti. Quando hai la testa che scoppia di idee, dormire è un optional” spiega al Corriere della Sera.Prima di The View,a Milano aveva esordito con un locale chiamato Vibe, criticato per il costoalle quali aveva dedicato un’apposita carta. Ora il diretto interessato si difende così: “Eranodi pregio, non una trovata imbrogliona.