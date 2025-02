Lanotiziagiornale.it - Stipendi troppo bassi, ecco perché è necessario alzare i salari per salvare il Sud Italia

La soluzione per arginare la fuga dei giovani dal Sud non può che passare per un aumento dei. Ne è convinto Luca Bianchi, direttore Svimez, che ritiene essenziale puntare sulla crescita delle retribuzioni per “rafforzare i settori innovativi e contrastare l’esodo di talenti”. D’altronde che quella deglisia un’emergenza in, con una costante perdita del potere d’acquisto dei lavoratori, è fuor di dubbio.Proprio in questo quadro la Svimez propone una decontribuzione Sud rafforzata, ovvero gli sgravi contributivi per le aziende che assumono nel Meridione laureati con contratti a tempo indeterminato, garantendoadeguati. Per Bianchi arginare l’emigrazione dei giovani, soprattutto quelli ad alta scolarizzazione, “è la priorità delle politiche di sviluppo, con interventi coerenti di diffusione dell’innovazione nei processi economici e sociali.