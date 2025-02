Primacampania.it - Stellantis Pomigliano: premio produzione troppo basso, gli operai incrociano le braccia, stop alle attività

POMIGLIANO D'ARCO – La produzione nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli) è ferma a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori in protesta contro l'importo del premio di produzione, ritenuto insufficiente. L'astensione dal lavoro segue una prima mobilitazione avvenuta già nel tardo pomeriggio di ieri. Gli operai lamentano che il premio stabilito dall'azienda non riflette i sacrifici compiuti fino a oggi. "Abbiamo dato tutto a questa azienda – affermano – e ci ripagano con circa 600 euro lordi, una cifra che consideriamo del tutto inadeguata". La protesta evidenzia il malcontento diffuso tra i dipendenti, che chiedono un riconoscimento economico più equo per il loro impegno.