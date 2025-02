Thesocialpost.it - Stellantis in crisi: crollano i profitti, Elkann si aggrappa a Trump mentre l’Europa insiste con le politiche green

Il 2024 sarà ricordato come un anno nero per, il colosso dell’automotive che ha visto precipitare i propridel 70%. Le vendite sono calate del 12%, i ricavi si sono ridotti del 17% a 156,9 miliardi, e il flusso di cassa è stato negativo per ben 6 miliardi di euro. A pagarne le conseguenze sono anche gli azionisti, con il dividendo più che dimezzato: dai precedenti 1,55 euro per azione si è scesi a un misero 0,68 euro.: “Un anno deludente, ma ripartiremo”John, presidente di, ha ammesso senza mezzi termini che il 2024 è stato un anno al di sotto delle aspettative: “Non è stato un esercizio di cui siamo orgogliosi“, ha dichiarato durante la conference call di bilancio, aggiungendo che l’azienda si concentrerà sulla crescita e sul recupero della redditività nel 2025.