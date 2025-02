Liberoquotidiano.it - Stellantis, i ricavi crollano del 70%. Elkann si aggrappa a Trump

Un 2024 da dimenticare per il colosso dell'automotive mondialeche negli ultimi dodici mesi ha visto le vendite calare del 12%, iridursi del 17% a 156,9 miliardi, ma soprattutto i profitti scendere di ben il 70% a 5,5 miliardi. In più il flusso di cassa è stato negativo per 6 miliardi di euro, mentre è più che dimezzato anche il dividendo passato dagli 1,55 euro ad azione dell'anno passato allo 0,68 euro di quest'anno. Insomma, anche gli azionisti quest'anno, visti i numeri, non festeggeranno granchè. «È stato un 2024 di forti contrasti per l'azienda, con risultati al di sotto del nostro potenziale. Non è stato un esercizio di cui siamo orgogliosi, ma guardando avanti,è fermamente intenzionata a guadagnare quote di mercato e migliorare le performance finanziarie nel 2025» ha annunciato ieri il presidente di, John, durante la conference call a commento dei risultati 2024.