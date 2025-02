Quotidiano.net - Stellantis, gli utili franano del 70 cento

"Il 2024 non è stato un anno di cui siamo orgogliosi", ma guardando avanti,è "fermamente intenzionata a guadagnare quote di mercato e a migliorare le performance finanziarie nel corso del 2025". A dirlo è John Elkann, presidente del gruppo automobilistico e alla e alla guida del Comitato esecutivo ad interim creato dopo l’uscita dell’ex Ceo Carlos Tavares, durante la conference call a commento dei risultati del 2024. Un anno difficile chiuso con ricavi netti a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023 e un utile netto di 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%. L’utile operativo rettificato è stato pari a 8,6 miliardi di euro ed è diminuito del 64% con un margine AOI del 5,5%. In una nota il gruppo segnala che il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro e riflette il calo dell’utile e l’impatto temporaneo del capitale circolante dovuto agli adeguamenti della produzione.