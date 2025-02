Ilfoglio.it - Stefano Mainetti e il suo Along Time: un viaggio musicale che attraversa il tempo

“La buona musica può aiutarci”, disse al Foglio anni fa il compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale. “È un nostro elemento caratterizzante, è una forma di comunicazione straordinaria che ha lo stesso valore della letteratura. In questo momento in particolare, poi, può unirci, perché può essere una carezza per l’anima”. “Sono frasi che valgono ancora oggi, perché Covid a parte, poco è cambiato”, aggiunge quando lo incontriamo ai Forum Studios, tempio del suono nel cuore dei Parioli, alla presentazione del suo nuovo album intitolato, Chamber music for cello and piano after music soundtracks (2013-2021), uscito per Edmondo Filippini e la sua etichetta discografica indipendente giapponese di musica classica (Da Vinci Classics). All’epoca eravamo in piena pandemia, era tutto chiuso, ma per lui – e per tanti come lui – la via d’uscita speciale è stata (ed è) proprio la musica.