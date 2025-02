Sport.quotidiano.net - Stasera il polacco si porta a meno 4 gare dal prolungamento automatico. Duello nel duello con Maignan. Skorupski mette le mani sul rinnovo

Il conto alla rovescia dice5: fate pure quattro, perché Lukaszsi appresta a indossare i guanti da titolare con il Milan, per blindare lae il suo futuro in rossoblù. Mancano poche presenze per far scattare ildel, in scadenza a giugno. In questa stagione ne ha collezionate 25: 17 in campionato, 7 in Champions e una in Coppa Italia. Alla trentesima da titolare, scatterà ilfino al 2026. Di fatto è una formalità: il Bologna conta su di lui e punta a fine stagione a discutere con calma unche vada oltre e che lo leghi a vita al Bologna, club nel quale è arrivato nel 2018 e in cui punta a rimanere fino al 2027 o 28: perché quella è la durata su cui si riflette, in vista della discussione delestivo. Il conto alla rovescia è iniziato e proseguirà col Milan, match cherà in scena un confronto diretto tra due big della