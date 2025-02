Oasport.it - Startlist discesa Kvitfjell 2025: orario, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domani, venerdì 28 febbraio, andrà in scena la primadue(Norvegia) della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi scandinave (ore 10.30) le donne-jet saranno messe alla prova sull’Olympiabakken e le azzurre vorranno rispondere presenti per dar seguito a quanto fatto vedere nel corso di questa stagione del massimo circuito internazionale.Bel Paese, infatti, che ha conquistato ben tre vittorie e sei podi in totale nelle quattro discese che si sono tenute. In definitiva, l’unica prova in cui Federica Brignone e Sofia Goggia non sono salite sul gradino più alto è stata quella a Beaver Creek, dove tra l’altro la bergamasca si è portata a casa il secondo posto. Tiene banco proprio il confronto tutto tricolore tra la valdostana e Sofia, con Federica che può vantare un vantaggio di 29 lunghezze su Goggia.