Starmer incontra Trump alla Casa Bianca | Senza garanzie l’Ucraina rischia nuove aggressioni

Il premier britannico Keirè stato ricevuto giovedìdal presidente Donald, in un incontro che segna un’importante tappa della fitta agenda diplomatica sulla guerra in Ucraina.sua prima visita ufficiale a Washington, ha cercato di otteneredi sicurezza perda parte degli Stati Uniti, mentre Washington preme affinché sia l’Unione europea a farsi carico del mantenimento di un eventuale cessate il fuoco. La visita del premier britannico fa parte di una missione di peacekeeping guidata da Regno Unito e Francia, ma non ha ottenuto un impegno formale da parte diper la sicurezza di Kyiv.Al momentointende offrire aldi sicurezza minime o nulle«La garanzia di sicurezza deve essere sufficiente a dissuadere Putin dal tornare», ha dettoprima dell’incontro, sottolineando come l’asdi un backstop statunitense rischi di lasciarevulnerabile arusse.