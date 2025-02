Stargate | l’Intelligenza Artificiale quale arma per gli Stati Uniti d’America

Leggi su Ildenaro.it

Un interessante articolo di Linda Restrepo – responsabile di intelligenza(IA), sicurezza informatica, tecnologie esponenziali presso la Inner Sanctum Vector N360 – mette in evidenza come glidella presidenza Trump hanno in programma un progetto che ridefinirà la leadership tecnologica globale.Il mondo sta assistendo all’alba di una nuova era: la supremazia dell’IA non è più un concetto, ma un dato di fatto. Abbiamo, il più grande progetto infrastrutturale di IA della storia: un’impresa tecnologica da 600 miliardi di dollari progettata per garantire la superiorità deglinell’IA, nella difesa e nell’innovazione globale.Annunciato per la prima volta dal Presidente Donald Trump,non è un prodotto della fantascienza avanzata, ma una realtà: con 100 miliardi di dollari già impegnati e fino a 500 miliardi previsti nei prossimi quattro anni.