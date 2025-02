Metropolitanmagazine.it - Stanno tornando gli specchietti makeup da borsa (ed è tutto merito di TikTok)

Glidavivendo un vero e proprio momento di gloria. Compatti, eleganti e incredibilmente funzionali, questi piccoli accessori sono diventati protagonisti delle wishlist beauty e dei virali video “What’s in My Bag” su. Brand come Rhode di Hailey Bieber, Merit e Refy hanno colto l’opportunità, lanciando le proprie versioni di questo classico intramontabile, rendendolo un vero oggetto del desiderio.Il ritorno deglida: da accessorio vintage a must-have su(e i numeri parlano chiaro)L’interesse per glicompatti è schizzato alle stelle: secondo i dati raccolti da Spate, la combinazione tra le ricerche su Google e le visualizzazioni sumostra un aumento del 70% rispetto all’anno scorso. Ogni settimana, i video legati a questo trend raccolgono circa 333.