Latinatoday.it - Stalking alla ex, con la minaccia di portare via il figlio da scuola: scatta l'arresto

Leggi su Latinatoday.it

Era già destinatario di un divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico per altri episodi analoghi. Ora è finito agli arresti, in flagranza di reato, per atti persecutori Si tratta di un uomo di Latina di 48 anni, rintracciato dsquadra mobile che nei giorni scorsi.