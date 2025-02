Spazionapoli.it - Stadio Maradona, arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi: cosa sta succedendo

Leggi su Spazionapoli.it

no novità molto importanti per quel che riguarda loDiego Armandofain vista del futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a lavorare su più fronti. Il patron del Napoli è impegnato a costruire un futuro roseo per il club azzurro, ma non solo sotto l’aspetto legato al campo. Infatti, da tempo, si parla del possibile nuovoo dei lavori inediti al. Oggi, a chiarire la situazione ci ha pensato il Sindaco Gaetano Manfredi, da sempre in contatto con la società partenopea.Manfredi: “Il terzo anello assicurerebbe circa 10mila posti in più”Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando diversi temi caldi. Tra questi, c’è ancora una volta quello legato allo