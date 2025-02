Cultweb.it - Squeem è la nuova stella di TikTok: è un cane e sembra uno dei Gremlins

Spelacchiato, bianco, probabilmente bastardino, con due gigantesche orecchie quasi più grandi di lui.è diventato in breve tempo una star dicon un video, giunto a un milione di visualizzazioni, in cui semplicemente si mostra alle e ai fan. Cos’ha di speciale questo cagnolino? Somiglia a uno dei, tanto per cominciare. E poi la sua storia è davvero commovente. Il piccolo vagava da solo per le strade di una cittadina dell’Oregon, fino a quando gli amorevoli responsabili di un rifugio non lo hanno preso e non si sono presi cura di lui. E per trovargli la famiglia adatta hanno operato come meglio non potevano: bombardando di foto tutti i possibili pretendenti. Fino a quando non sono arrivati ad Hannah.Unica richiesta da parte del rifugio, prima di lasciarlo andare nella sua casa, aprirgli un profilodove tutte e tutti potessero vedere i suoi progressi.