Squalifica Lautaro, la Procura federale chiede i video a Dazn per la presunta bestemmia! Cosa rischia il capitano dell'Inter?

di Redazione, lail? Le ultime sulla situazioneSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la, guidata da Chinè, avrebbe a chiesto acon audio, relativi alladiMartinez in Juve Inter. Ecco tutti i dettagli:– «Il Giudice sportivo non aveva potuto punireper lain Juve-Inter per assenza di audio, ma laha comunque aperto un fascicolo per trovare la possibile prova sonora (Chinè ha chiesto atutti i). Si tratta di un procedimento diverso, con altri tempi(esclusa quindi un’eventualecontro il Napoli) e in cui l’argentino ha la possibilità di patteggiare e chiudere il discorso con una multa.