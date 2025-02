Internews24.com - Squalifica Lautaro, il capitano dell’Inter nega le presunte bestemmie: ecco cosa rischierebbe

di Redazione, illein caso di prova tv con l’audioAnche la Repubblica ha messo il focus sullache potrebbe rischiare di ricevereMartinez per l’accusa dipronunciate al termine della gara persa dalla sua Inter contro la Juve.– «La Procura della Figc ha acquisito video e audio della partita Juventus-Inter del 16 febbraio, per capire seMartinez, dopo la sconfitta dei nerazzurri, abbia pronunciato una bestemmia o una sua versione edulcorata e non sanzionabile. A trasmettere le decine di ore di materiale audiovisivo all’ufficio guidato da Giuseppe Chiné è stata la Lega di serie A, martedì 25 febbraio. La telecamera che ha ripreso l’immagine, trasmessa poi su Dazn, era piuttosto lontana.