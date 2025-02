Liberoquotidiano.it - Spintoni, insulti, mani addosso: Striscia, per la Petyx a Ballarò finisce malissimo

La troupe di "la notizia" e l'inviata Stefaniasono stati aggrediti da un gruppo di giovani durante una intervista nel mercato di, a Palermo. La giornalista stava intervistando l'assessore comunale alle Attività produttive sul progetto di recupero del mercato storico quando alcuni giovani del posto hanno cominciato a spintonare troupe e giornalista. Sono intervenuti in loro difesa commercianti e residenti; sul posto anche i carabinieri del comando provinciale e agenti della polizia municipale. Grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza, i militari avrebbero individuato due degli aggressori che sarebbero già in caserma per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti. L'inviata, spiega la redazione di, "sprovvista di bassotto per evitare di fargli correre dei rischi", era nei pressi del mercato diper documentare un'incompiuta: l'area coperta del mercato, i cui lavori sono conclusi, ma che non è ancora stata aperta al pubblico.