Spazzolatura a secco, il rituale amato dalle star e da record sui social

Negli ultimi anni, il dry brushing, la, ha conquistato sempre più appassionati, affermandosi come uno dei rituali beauty più ricercati del 2024. Questa tecnica di esfoliazione si distingue per la capacità di rinnovare la pelle e favorire la detossificazione piace anche alle celebrity e, in ogni caso, è alla portata di tutti. Miranda Kerr, ad esempio, ha dichiarato in un’intervista di praticarlo regolarmente per mantenere la pelle tonica. Cindy Crawford ha raccontato che questoè parte integrante della sua routine anti-aging. Anche Elle Macpherson e Gisele Bündchen lo utilizzano per ottenere un effetto detox naturale e una pelle dall’aspetto più giovane e sano.Benefici del dry brushing Nel dry brushing, aiutandosi con una spazzola a setole naturali, la pelle viene massaggiata acon movimenti specifici, stimolando così la circolazione sanguigna e linfatica.