Spazio Stroppa | Pd fa crociata anti-Musk e FdI gli va dietro

“Il Pd ha impostato il suo contributo alla legge come una, e FdI gli è andata. Ripeto: Starlink non è il giocattolo della politica“. Lo scrive su X Andrea, referente italiano di Elon, in riferimento al ddlin esame alla Camera. “Per inciso, e per chi non ha seguito la nascita della legge italiana sullo: questa regola anche la parte sulle comunicazioni satellitari. In questi mesi c’è stato un valzer tra ‘tecnologie europee’ e tecnologie dei ‘Paesi Nato'”, spiega, osservando che “a un certo punto stavano per vietare tutte le tecnologie non europee, come Starlink. Poi si sono resi conto che sarebbero stati gli unici in Europa e nell’Occidente a fare una cosa del genere e si sono fermati. Peraltro, senza un motivo reale. Nel frattempo, qualcuno ha iniziato a diffondere l’idea che con pochi soldi e poco tempo l’Italia potesse creare un proprio Starlink nazionale.