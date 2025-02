Thesocialpost.it - Sparatoria a Castiglione Chiavarese dopo una lite tra vicini: c’è un ferito grave

Momenti di grande tensione a, in provincia di Genova, dove una disputa trasi è trasformata in unfatto di cronaca: un uomo è stato colpito da almeno tre proiettili e versa in condizioni critiche. Nel frattempo, il presunto aggressore si è barricato nella sua abitazione, circondato dai carabinieri in assetto antisommossa, poiché è armato e sembra non avere intenzione di arrendersi.Leggi anche: “Mia figlia piangeva, ma l’hanno fatta aspettare”. Tragedia Natisone, il dolore della mamma di MihaelaSecondo le prime informazioni, questa mattina il proprietario di un allevamento di bovini, in seguito a un contenzioso che si protraeva da anni, ha aperto il fuoco contro il vicino, fuggendo poi dalla scena. La vittima, ancora in vita, è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale San Martino di Genova, dove attualmente si trova in condizioni molto gravi.