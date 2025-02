Sostenibilità Clean Industrial Deal | l’Ue mobilita 100 mld per la produzione green

Leggi su Ildenaro.it

Il Piano per l’industria pulita dell’Unione europea, per fornire un sollievo a breve termine, mobiliterà oltre 100 miliardi di euro per lamade in Ue, tra cui un ulteriore miliardo di euro di garanzie nell’ambito dell’attuale Quadro finanziario pluriennale (Qfp). E’ quanto spiega la Commissione europea rispetto alle risorse finanziarie destinate a sostenere la transizione verde previste dal. “L’industria dell’Unione europea ha bisogno di un accesso immediato al capitale. Ecco perché ilprevede maggiori finanziamenti a livello Ue, un effetto leva sugli investimenti privati di leva e un miglioramento dell’efficacia degli aiuti di Stato a sostegno degli obiettivi del”, precisa l’esecutivo Ue. Nel prossimo bilancio del, il Fondo per la competitività prevede di istituire una capacità di investimento per i progetti europei “con il maggior valore aggiunto perlungo l’intero percorso dell’investimento – dalla ricerca e l’innovazione, allo scale-up, alla diffusionee, alla, comprese le tecnologie pulite e la decarbonizzazionee”.