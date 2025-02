Quotidiano.net - Sostegno alla filiera dei giornali. L’apprezzamento degli editori

L’annuncio l’ha dato Alberto Barachini, sottosegretariopresidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’a: "Abbiamo a cuore il futuro delle edicole, presidio fondamentale di democrazia, pluralismo e tutela dei territori. Per questo stiamo lavorando a misure diper il settore e per tutta laale". E la notizia di un imminente "Dpcm con incentivi sia per le edicole, sia per gli esercizi commerciali che hanno punti vendita dedicati, sia per i distributori" ha riscosso ieri la reazione positiva. Il Consiglio generale della Federazione italiana– che ieri avveva la sua riunione – in una nota esprime "apprezzamento per l’impegno assunto dal Governo di varare in tempi brevi misure dial settore in continuità con quanto già realizzato negli anni scorsi".