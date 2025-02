Terzotemponapoli.com - Sosa: “Napoli, devi pensare di vincere contro l’Inter! Poi dipende da cosa accadrà in campo”

Roberto, ex giocatore del, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:“Se firmo per un pareggio? Se me lo domandate sabato alle 20:00, posso anche rispondere di sì, ma prima di iniziare la partita dico che bisogna giocarsela fino in fondo. Al 90? sarà diverso. Bisogna giocarsela perché può venir fuori di tutto, a mio avviso, da questa sfida. Ma prima di iniziare la partita ildevedi poterlae fare di tutto per portare a casa i 3 punti. Poidain: Dico che ilse la possono giocareIo dico che ilse la possono giocare. Vero, ilè indietro al livello di attacco rispetto ad Inter e Atalanta perché ha privilegiato una strategia diversa: Lukaku è funzionale al gioco di Conte ma mi aspettavo che fosse un po’ più dinamico, senza aspettare continuamente che la palla gli arrivi sui piedi per fare da sponda ma provando ad andare a prendersela anche sul laterale.