Ilfattoquotidiano.it - “Sono Maddie McCann e ho le prove del Dna, ho visto le foto e mi sono riconosciuta”: le parole di Eugenea Collins. Ma il web la smentisce: “Non hai la macchia nell’occhio”

“Se non fosse stato per la sua apparizione al Dr. Phil, non l’avrei mai saputo. In un certo senso, la sua stupidità mi ha aiutato a ritrovare la mia famiglia”. È con questeche, 22enne dell’Arkansas, rivendica di essere Madeleine, la bambina inglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza in Portogallo. Laha lanciato una bizzarra campagna sui social media, sostenendo di avere “del DNA” a sostegno della sua tesi. Una pretesa che, tuttavia, è stata ampiamente screditata dagli utenti del web, che hanno notato numerose incongruenze tra la sua storia e la vicenda di Madeleine.La giovane americana, bionda e con gli occhi azzurri, ha raccontato al DailyMail di aver iniziato a sospettare di essere Madeleine dopo averin tv la polacca Julia Wandelt, che in passato aveva fatto la stessa affermazione (salvo poi essere smentita da un test del DNA e arrestata per aver molestato la famiglia).