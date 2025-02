Lettera43.it - Sondaggi politici 27 febbraio 2025, FdI sopra il 30 per cento

Leggi su Lettera43.it

Nella Supermedia Youtrend/Agi di questa settimana Fratelli d’Italia balza al 30,2 per: per il partito della premier Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,4 per, si tratta del miglior dato da marzo 2023. Considerando tutti i numeri gli istituti presi in considerazione, è però il M5s a guadagnare più terreno: dati all’11,9 per, i pentastellati segnano un +0,5 per. In lieve flessione il Pd, che scende al 22,9 perperdendo due decimi di punto. Si tratta dello stesso calo registrato dalla Lega (all’8,3 per). Forza Italia invece guadagna lo 0,2 pere arriva al 9,4 per. Lo stesso vale per Azione, data al 2,9 per. Italia Viva al 2,7 per(+0,1), +Europa all’1,8 per(-0,2), Noi Noi Moderati all’1,2 per(+0,1).Giuseppe Conte (Getty Images).