Sondaggi Grande Fratello del 27 febbraio | chi esce stasera

Iltorna questa sera, giovedì 27, con un nuovo appuntamento. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è sempre più vicino alla finale. Le puntate che ci separano dall’ultima puntata sono sempre meno, e sono già stati eletti i primi due finalisti di questa edizione, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. In questa puntata non mancheranno ovviamente i colpi di scena: chi uscirà questa sera tra le cinque gieffine in nomination?, i nominati del 27Nuova eliminazione al: nella puntata in onda giovedì 27, la 35esima diretta della stagione, andrà in scena altro un televoto eliminatorio decisivo per il futuro del reality show condotto da Alfonso Signorini e che cambierà ancora i delicati equilibri all’interno del loft più spiato d’Italia.