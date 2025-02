Quotidiano.net - "Soluzioni evolute al servizio di chi fa impresa"

Leggi su Quotidiano.net

Raggiungere una maggiore digitalizzazione e automazione dei processi, lavorando sulla sostenibilità e sull’interazione tra operatori e macchine intelligenti. E’ questo il concetto di innovazione che sta investendo tutti i settori del mondo delle imprese, compreso il comparto della logistica e dei trasporti. In questo percorso di trasformazione dei processi di produzione un ruolo sempre più centrale viene rivestito dall’Intelligenza Artificiale come spiega Susanna Jean, Responsabile Offerta 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo TIM dedicata alle grandi imprese e alla Pubblica Amministrazione. "L’Intelligenza Artificiale – afferma Susanna Jean – sta emergendo come una delle tecnologie più trasformative, integrandosi con IoT e potenziata dalla connettività 5G per abilitare nuovi modelli produttivi e ottimizzare i processi.