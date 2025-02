Quotidiano.net - Solo 10€ per un giardino sempre illuminato, con il Faretto a Luce Solare LED Peasur

Leggi su Quotidiano.net

Chi ha detto che illuminare ilcosta una fortuna? ConLED da Esterno spendi10,44€, ma ottieni una potenza luminosa da far invidia ai fari di uno stadio! Dotata di ben 138 LED super luminosi, questa lampada trasforma la notte in giorno senza pesare sulla bolletta, grazie alla sua alimentazione. Ma non èuna questione dipotente: il sensore di movimento intelligente rileva qualsiasi passaggio, attivandosi al momento giusto e garantendo sicurezza senza sprecare energia. Tre modalità di funzionamento ti permettono di scegliere l’intensità perfetta per le tue esigenze, che sia un’illuminazione continua o un’accensionequando necessario. Acquistala subito in offerta! Aggiungi al carrello ilLED a 10€10€ per unapotentissima che illumina i tuoi spazi esterni E se temi pioggia o maltempo, niente paura! La certificazione IP65 garantisce resistenza totale a pioggia, neve e intemperie.