Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà e musica: incontro per aiutare le bimbe in Tanzania

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un gesto dipuò cambiare un destino. Questa sera alle 20,30 in collegamento Zoom la Fondazione Micap for Children organizza un evento speciale per condividere l’impatto del Micap Village, un rifugio inche offre casa, istruzione e cure a 52 bambine orfane e sieropositive. Cristiana Flamigni, presidente dell’ente non-profit, e le volontarie Laura, Lucilla e Federica (in foto con le bambine) racconteranno il loro viaggio nel villaggio, illustrando con immagini e testimonianze l’importanza delle donazioni ricevute. Verranno mostrate anche le foto delle bambine beneficiarie del progetto: tante piccole vite che oggi possono guardare al futuro con speranza, grazie all’aiuto di chi ha scelto di sostenere la Fondazione. Tra i temi dell’ci saranno le opere già realizzate, come i nuovi pozzi d’acqua e i pannelli solari, ma anche le azioni future.