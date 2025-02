Bergamonews.it - Solidarietà e inclusione: all’asta quadri speciali autografati da storici giocatori dell’Atalanta

L’arte, l’sociale e laincontrano la passione per il calcio e per l’Atalanta dando vita a un’asta a sostegno dei laboratori di arte terapia all’Istituto Angelo Custode di Predore.L’iniziativa, aperta a tutti, prenderà il via alle 10 di venerdì 28 febbraio e proseguirà fino a venerdì 7 marzo, per una durata complessiva di una settimana. Per partecipare basterà accedere alla sezione eBay di Live Charity, associazione impegnata su scala nazionale per promuovere progetti dici saranno bellissimirealizzati dai ragazzi disabili di questo istituto,da ex calciatori, figure storiche e sempre molto amate dai tifosi della dea.Elena Graziani, consigliera di Live Charity, spiega: “Il progetto è nato perché un giorno all’interno dell’associazione mi hanno chiesto se conoscessi ragazzi disabili che realizzasseroper dar vita a un’asta benefica.