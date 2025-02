Ilgiorno.it - Slot machine: "E l’ordinanza limita-orari?"

A quandocheglidi utilizzo delles? Lo chiedono le liste civiche Progetto Melegnano e Rinascimento Melegnanese a 8 mesi da una mozione, approvata all’unanimità dal consiglio comunale, che impegnava il sindaco Vito Bellomo ad emettere un provvedimento in tal senso. Quelsarebbe "estremamente utile per arginare i danni causati dalla ludopatia - affermano gli esponenti di Progetto Melegnano e Rinascimento Melegnanese -, una malattia che brucia milioni di euro anche nella nostra città. I Comuni di Vizzolo Predabissi, da anni, e il Comune di San Donato, da poco, hanno deciso dire glidi utilizzo delle. Chiediamo che Il sindaco di Melegnano faccia lo stesso, con la massima urgenza". Le due liste lanciano inoltre un appello affinché la quinta Commissione consiliare di Melegnano, dedicata alla legalità, "faccia da collegamento con gli altri sindaci del territorio, in modo che tutto il Melegnanese abbia fascee no".