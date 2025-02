Quotidiano.net - Slc Cgil e Uilposte denunciano Poste Italiane per comportamento antisindacale

"Ci è stato impedito di esercitare il nostro ruolo negoziale e sono stati sottoscritti accordi che non condividiamo nel merito" sottolineano Slcspiegando di aver "depositato presso il Tribunale di Roma un ricorso controperdurante le trattative che hanno portato altre organizzazioni sindacali alla sottoscrizione di tre pesanti riorganizzazioni in ambito Dto, Mp e Pcl", digitalizzazione e innovazione tecnologica, mercato privati per i prodotti finanziari, logistica e portalettere, al centro di accordi con la Cisl e sigle autonome siglati a fine novembre e inizio dicembre scorsi. "La vicenda è purtroppo nota", sottolienano i due sindacati annunciando il ricorso: "A seguito dell'apertura di un conflitto di lavoro da parte di alcune organizzazioni sindacali (quelle che, a differenza di Slc, hanno poi firmato gli accordi), l'azienda ha colto l'occasione per implementare onerosi interventi previsti dal proprio piano industriale, all'interno di una procedura che dovrebbe invece affrontare (e magari risolvere) problemi specifici dei lavoratori.