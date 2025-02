Oasport.it - Skicross: Simone Deromedis brilla nelle qualifiche a Gudauri, passo falso per Wilmsmann

Fulminetra le nevi di, località della Georgia che ospita questa settimana la settima tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di. Il Campione del Mondo in carica, apparso in ottimo spolvero anche nella sessione cancellata di ieri, ha conquistato rispettivamente la prima e la seconda posizione, approfittando della prestazione negativa del diretto rivale per la classifica generale, Florian, che non ha passato il taglio per gara-1.Velocissimo l’azzurro che, già dalla prima qualifica, ha confermato la sua buona confidenza con il tracciato georgiano, per lui nuovo. Il nativo di Trento nello specifico ha fermato il cronometro a 57’94’’, facendo la differenza in particolar modo nei primi due settori. Bene anche Melvin Tchiknavorian, secondo con un gap di +0’17’’ davanti allo svedese David Mobaerg, terzo a +0’21’’.