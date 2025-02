Thesocialpost.it - Sinner, ritirata la nomination come sportivo dell’anno: la Laureus Academy sferra il colpo dopo il caso doping

Leggi su Thesocialpost.it

Laha deciso di ritirare la candidatura di Jannik, in seguito alla squalifica per il. La decisione è stata già comunicata all’atleta e al suo team,confermato dal presidente delWorld Sports, Sean Fitzpatrick.«A seguito delle discussioni della, è stato deciso che ladi Jannikper ilWorld Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà. Abbiamo seguito questo, le decisioni degli organismi globali competenti e – pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco – riteniamo che la squalifica di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e il suo team sono stati informati», ha dichiarato Fitzpatrick.Una scelta che arriva mentre il tennista si trova in Italia per prendersi una pausa e prepararsi al ritorno in campo, previsto per maggio.