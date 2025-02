.com - Sinner, il carro spettacolare al Carnevale di Fano: “Wada come Wada”

toc (Adnkronos) – Janniksarà per qualche altra settimana lontano dai campi di tennis più importanti del mondo. Il fuoriclasse azzurro resta però nei pensieri dei tifosi, che aspettano il ritorno del numero 1 al mondo anche in modi. particolari. In queste ore, stanno facendo il giro del web le immagini deldi. Durante la tradizionale sfilata, è apparso uncon una ricostruzione formato gigante dell’ultimo vincitore degli Australian Open. Jannik ha in mano una racchetta e una carota e se la ride davanti a una coppa piena di palline da tennis. A far sorridere, in basso, è il cartello con messaggio indirizzato all’Agenzia Mondiale Antidoping: “”. Un chiaro riferimento al caso Clostebol e all’accordo trae la, per una squalifica di tre mesi.