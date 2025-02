Ilfattoquotidiano.it - Sinner escluso dalla corsa ad atleta dell’anno della Laureus Academy dopo la sospensione per il caso Clostebol

“A seguito delle discussioni da parte, è stato deciso che la nomination di Jannikper ilWorld Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata“. È quanto si legge in una nota dell’ex rugbista Sean Fitzpatrick, nonché presidenteWorld Sportsche ogni anno premia gli atleti miglioristagione, ai membrigiuria per le nomination al riconoscimento.Il motivo è legato alladi 3 mesi del tennista numero 1 del mondo per il. “Abbiamo seguito questoe le decisioni degli organismi globali competenti. Pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco, riteniamo che la squalifica di 3 mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e il suo team sono già stati informati”, si legge ancora nella comunicazione.