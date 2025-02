Lapresse.it - Sinner, dopo la squalifica salta la nomination ad ‘atleta dell’anno’

Leggi su Lapresse.it

Per Janniklaper doping, arriva anche l’esclusione dallead atleta dell’anno. Il premio è assegnato annualmente dalla Fondazione Laureus. L’esclusione del tennista italiano, protagonista assoluto della stagione del tennis, vincitore di due Slam in carriera e numero uno del mondo, è legata inevitabilmente allo stop di tre mesi che gli è stato inflitto dalla Wadaun accordo tra le parti.“A seguito delle discussioni da parte della Laureus Academy, è stato deciso che ladi Jannikper il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata”, si legge in una mail inviata dall’ex rugbista Sean Fitzpatrick, presidente della Laureus World Sports Academy che ogni anno premia gli atleti migliori della stagione, ai membri della giuria per le