Simonato carica la Samb: "Bisogna tornare a vincere"

"Correre e". Questa la ricetta per ladello storico ex rossoblù Maurizioper uscire dal momento no. "Un calo di risultati -aggiunge- bene o male ci può stare nell’arco di una stagione. Tutte le società lo hanno ma allo stesso tempo è attenzionato dallo staff tecnico e dai calciatori. Ad Avezzano abbiamo sprecato tanto ed un nuovo pareggio sarebbe stato accolto più pacificamente. Ma ci sono partite in cui tutto ti gira negativamente e quella con i marsicani è stata una di queste. Ora però tutto l’ambiente deve restare concentrato e battere l’Isernia. Con i tre punti recupereremo anche a livello psicologico. Il gruppo è compatto e lo dimostrerà". Sono, comunque, sempre otto i punti di vantaggio su Chieti e Teramo. "Sono tanti - dice- e per recuperare le inseguitrici debbono sperare che laperda altre tre partite, ma loro dovranno vincerle tutte.