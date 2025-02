Ilgiorno.it - Sicurezza e ricordi in stazione

Leggi su Ilgiorno.it

Gabriele Moroni Cara Vita da pendolare, è da un po’ che non viaggio. Qualche giorno fa, per impegni di lavoro, ho ripreso il mio Besanino per Milano. Il solito viaggio non in un’ora di punta, pochi passeggeri ma comunque il Besanino soddisfa l’esigenza di mobilità verso Milano e Lecco con un buon comfort e, sì, un po’ di lentezza (ma questo è un vecchio tema). Ma ecco cosa volevo raccontare. All’arrivo a Milano,Garibaldi, ho notato un gruppo o meglio una pattuglia di tre-quattro fra militari e poliziotti che sostavano nell’androne principale, osservando le persone di passaggio. Ero di fretta, non ho dato peso, ma poi, sceso lungo il binario del passante ferroviario, ho incontrato altri due uomini in divisa. Questa volta da vigilantes o addetti alla. A fine giornata sono rientrato e tornando inho rivisto la pattuglia, che non solo osservava ma anche chiedeva documenti ad alcuni presenti.