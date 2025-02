Liberoquotidiano.it - "Sì ma ragazzi, ci vuole fantasia eh": L'Eredità, la sconcertante parola che affonda Alessandro

A L'è la serata di una sfida mozzafiato al gioco dei 100 secondi. La prova che regala l'accesso alla ghigliottina finale. Protagonistie Giovanni che ormai sono alla quarta sfida in questa puntata andata in onda giovedì 27 febbraio. A spuntarla èche ancora una volta si accomoda, cuffie in testa, sulla postazione della ghigliottina. Le parole che accompagnano la sfida finale disono Bottone, Verde, Telecomando, Portatile e Libri. Dopo aver commesso 2 errori su 5, il montepremi si è ridotto a 45.000 euro.sceglie laPOLLICE. Una scelta molto azzardata e il concorrente lo ammette subito confessandosi con Marco Liorni. Infatti lacorretta era Pila. Grande delusione perche torna a casa a mani vuote. Ma di fatto su i social si scatena il putiferio.