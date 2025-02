Si è dimessa la consigliera FdI dopo le polemiche sulle donne incinte e la politica | Colpa dei titoli La frase velenosa contro il suo partito – Il video

Leggi su Open.online

È una lunga serie di «io non ci sto» quella con cui lacomunale di Treviglio Silvia Colombo annuncia le proprie dimissioni dall’amministrazione comunale e dal suo ruolo nel. La capogruppo di Fratelli d’Italia è finita ieri al centro di numerose contestazioni di una suapronunciata in Consiglio. Colombo aveva espresso la propria contrarietà alla possibilità che una collega del Pd incinta si collegasse alla riunione da remoto. Secondo Colombo, «Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi».