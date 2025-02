Universalmovies.it - Shrek 5 | Zendaya si unisce al cast vocale

La stella hollywoodianasi è aggiunta aldi5, ennesimo capitolo della fortunata saga animata DreamWorks Animation.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la giovane attrice nel nuovo film animato presterà la sua voce niente di meno che alla figlia die Fiona. Nel prossimo futurosembra avere un’agendina lavorativa zeppa di impegni, di fatto sarà tra i protagonisti di “Dune: Messiah“, del “nuovo film Spider-Man” e della attesissima “terza stagione di Euphoria“.Dal nostro ultimo aggiornamento è noto che5 sarà distribuito nelle sale USA sotto il marchio Universal Pictures dal 23 dicembre 2026, ma anche che Mike Myers (), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona) saranno di ritorno come doppiatori originali.Il nuovo film Dreamworks Animation sarà diretto da Walt Dohrn e Conrad Vernon con Brad Ableson come co-regista.