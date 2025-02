Abruzzo24ore.tv - Shock a Santa Fe: Gene Hackman e la moglie trovati morti nella loro residenza

Roma - L'attore premio Oscare laBetsy Arakawa scoperti senza vitaabitazione diFe, New Mexico. Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di, celebre attore statunitense di 95 anni, e della sua consorte, la pianista Betsy Arakawa, di 63 anni. I coniugi sono stati rinvenuti privi di vitadiFe, nel New Mexico, insieme alcane. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause del decesso, anche se al momento non si sospetta alcun atto criminale. Secondo quanto riportato dalFe County Sheriff's Office, i corpi sono stati scoperti nel pomeriggio del 26 febbraio 2025, dopo che un vicino aveva richiesto un controllo del benessere della coppia. Lo sceriffo Adan Mendoza ha dichiarato: "Possiamo confermare chee suasono statimercoledì pomeriggiodi Sunset Trail.