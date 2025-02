Movieplayer.it - Shaila vuole lasciare il Grande Fratello dopo la sfuriata di Lorenzo, Jessica Morlacchi la mette in guardia

ladiSpolverato,Gatta, scioccata, ha minacciato di abbandonare ilnella diretta di stasera.Gatta è ancora sotto shock per ladiSpolverato, tanto da aver chiesto diil. Le urla e le parole forti del compagno contro di lei sono destinate a far discutere, anche nella diretta di stasera su Canale 5, ma intanto sembrano aver lasciato un segno sull'ex velina. "Non sono il gioco di nessuno":Gatta pronta ail GFla scenata di, la ballerina campana è corsa in giardino per cercare riparo dalle sue amiche, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma.ha raccontato quello che è successo, tra lettere .