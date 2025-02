Biccy.it - Shaila Gatta minaccia di uscire dal GF: “Lorenzo fuori controllo, strappa tutto nel mio armadio”

La litigata che hanno avuto ieriSpolverato eha preso una brutta piega, perché dalle accuse reciproche del pomeriggio, nella notte il modello milanese è passato ad una sfuriata che ha spiazzato tutti i concorrenti del Grande fratello.ha iniziato a gridare, battere colpi (al muro?) e a lanciare oggetti.durante uno sfogo con le sue amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli ha raccontato che il suo compagno le avrebbe ancheto “nel suo” (in realtà pare abbia distrutto alcune lettere d’amore). L’ex velina di Striscia la Notizia ha poito di abbandonare il Grande Fratello.Questi due sono pronti per il remake di.Lo sfogo di.“Voi non avete visto la scenata che ha fatto. Ha preso, ha aperto il mio, hato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto.