Superguidatv.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi, al Grande Fratello: “Siamo in due ad essere in difficoltà”

Si avvicina la finale e, al, la coppiascricchiola in balia di una nuovad’amore.e lo sfogo su, alIn uno sfogo in confidenza con Chiara Cainelli nella Casa disvela la nuova lite avuta con. Lo scontro con lui potrebbe, per l’ex Amici, rappresentare l’inizio della fine della loro relazione.Il modello ha attaccato la ballerina, finendo persino per strapparle via dei biglietti che le aveva scritto in precedenza e da lei custoditi in un armadio. Ma non solo. La lite é sfociata in una serie di grida del modello verso la ballerina.“Voi non avete visto la scenata che ha fatto– fa saperea Chiara dell’accaduto. Ha preso, ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto.