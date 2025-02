Abruzzo24ore.tv - Sgombero al Policlinico di Chieti: reparti chiusi, pazienti in allarme

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Decisione improvvisa di evacuare il Corpo C dell'ospedale provoca proteste tra personale medico,e cittadini preoccupati per la continuità dei servizi sanitari. La recente decisione di sgomberare il Corpo C del"SS. Annunziata" diha scatenato un'ondata di polemiche e preoccupazioni tra il personale sanitario, ie la comunità locale. L'ordine di evacuazione, comunicato inaspettatamente, ha sollevato interrogativi sulla gestione e sulla tempistica dell'intervento. Il manager della ASL di, Thomas Schael, ha convocato una riunione per discutere l'avvio delle procedure didi almeno quattrodell'ospedale teatino. Questa mossa, avvenuta a ridosso della conclusione del suo mandato, ha suscitato critiche da parte di esponenti politici locali.