Sfida tra maranza del Nord e del Sud per Napoli-Inter. Le minacce su TikTok: "Faremo un macello". La risposta: "Ve facimme capi? comm'e? 'o sistema"

Roma, 27 febbraio 2025 - Unatra '' dele quelli del Sud promette scintille il primo marzo, in occasione della superdi campionato traal San Paolo. I messaggi violenti apparsi sunon lasciano dubbi: “Arriviamo e sarà guerra” dal, e risposte del tipo: “Tutti pronti..ve scassamo..” dal Sud. "Sfide inquietanti e da monitorare per evitare scontri in piazza", ha sottolineato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha lanciato l'allarme. “Messaggi provocatori e di” La "challenge lanciata su Tik Tok da gruppi '', giovani delItalia abbigliati come trapper e con la tendenza a creare risse e tafferugli, nei confronti dei ragazzi del Sud, in particolare napoletani, in occasione della partita", è già piena di messaggi provocatori e di